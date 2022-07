Anche Juan Cuadrado ha commentato l'esito del primo vero test pre-campionato della stagione - contro il Chivas Guadalajara - per il sito ufficiale della Juventus: "Una bella serata, anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione. Sta nascendo una Juve fortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre…".