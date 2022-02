Gli appelli del presidente della Sampdoria Marco Lanna per invitare i tifosi allo stadio, il momento importante per la stagione blucerchiata e l'entusiasmo post mercato sembrano aver risvegliato i sostenitori doriani, che in vista della partita con l'Empoli hanno risposto presente in termini di presenze e di partecipazione.



Ieri sera, la Gradinata Sud ha ufficialmente finito la sua capienza, vendendo tutti i tagliandi per la sfida con i toscani. A ieri pomeriggio, erano stati staccati 5.500 biglietti, poi è arrivata la notizia della Sud esaurita. Per questo motivo, è stata aperta per la prima volta in stagione la vendita in Gradinata Nord. I biglietti saranno in vendita sino alle 15 di sabato 19.