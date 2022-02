Leggo in giro un. Seriamente qualcuno di voi era convinto di andare a Milano, contro questo Milan, a fare punti? La Sampdoria è sì la squadra che ha schiantato il Sassuolo una settimana fa, ma è pure la stessa formazione in grado di perdere a Spezia o con il Cagliari. Sensibilmente migliorata dal mercato, ma non trasfigurata come per magia. Pretendere d'improvviso risultati e gioco nella tana dei primi della classe è ingeneroso. Trovo anche abbastanza sterile la critica relativa all'atteggiamento rinunciatario doriano.I blucerchiati, complice l’insopportabile malasorte sempre presente a Bogliasco in situazioni delicate, si sono messi in pullman alla volta di San Siro con tre - dico, tre - attaccanti convocati, di cui uno ha 38 anni ed è appena rientrato dall'infortunio, mentre l'altro è palesemente fuori forma.Giampaolo e i suoi ragazzi hanno fatto ciò che potevano, con i mezzi a loro disposizione. Il mister ha cambiato modulo (ma come, non era talebano?)Accettare la costruzione ragionata e il campo aperto, con un simile Milan, sarebbe stato un suicidio. Il mister del Doria invece ha tentato di garantire copertura alle fasce. Era chiaro come il sole che i principali pericoli sarebbero arrivati da lì.Detto fatto, l'unica rete di giornata è nata da un duello personale vinto. Lancio lungo del portiere, scatto testa a testa Leao-Bereszynski, con il portoghese capace di correre palla al piede ad una velocità doppia rispetto al laterale doriano. Non esistono tattica, movimenti o meccanismi che tengano. Esistono solo due atleti, uno in possesso di doti fisiche superiori all'altro.. La citazione da 'Per un pugno di dollari' calza a pennello. Leao aveva in mano un cannone, consegnatogli da madre natura in persona, Beres lo ha inseguito come ha potuto. Non può bastare ad arginare un tale strapotere muscolare. Alcuni commentatori hanno definito il polacco un po’ ingenuo, io non ritengo siano imputabili colpe specifiche al 24 doriano su uno strappo del genere. Qualcuno poteva stringere o raddoppiare? Mah, ci credo poco.Certo, il Milan non è solo forza e doti dei singoli, anzi, tutt’altro. E' una squadra organizzata, piena di soluzioni variegate e differenti, e il passivo rischiava di rivelarsi persino peggiore.ha ovviamente concesso spazi e ripartenze ai rossoneri - è inevitabile, chi non lo fa? - ma ha retto l’urto, e tornare dal Meazza senza imbarcate è più importante di quanto si possa pensare. Gran parte del merito dell'1-0, se non tutto, va a. Ho sempre reputato Audero un buon portiere, da dimensione Samp, e continuo a valutarlo in tal modo oggi. Ma il suo secondo, adesso, è più in forma e para di più. Merita di giocare.Su Milan-Samp c'è poco altro da dire. I padroni di casa sono rimasti in controllo totale del match sempre, per novantacinque i minuti. Le statistiche sono lì a dimostrarlo: quindici tiri a quattro, di cui sette in porta, sei parate di Falcone a fronte dell’unica di Maignan. Pazienza, era l'unico epilogo al cospetto della formazione forse più in forma del momento. L'abbattimento assoluto è deleterio e fuori luogo.Ora occorre rimboccarsi le maniche, e affrontare l'Empoli senza retropensieri o calcoli.La Samp, dopo sabato, avrà Atalanta e Udinese fuori, Juve in casa, Venezia in trasferta e Roma al Ferraris. Sono due scontri diretti, e tre match contro le compagini più rognose della Serie A.Dovrà essere Marassi a spingere la squadra, Giampaolo lo ha sottolineato già prima del Milan. Si è portato avanti con il lavoro, e non è un caso, il mister non parla mai senza pesare le parole. Il messaggio lanciato è chiaro:. La salvezza passa da lì, vediamo di accorgercene il prima possibile. Dopo, rischia di essere troppo tardi. E’ il momento di guardarsi negli occhi, e rendersene conto. Vietato stupirsene a posteriori.