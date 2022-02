Già a cominciare da Sarri, s’era consumato un lento declino, originato, soprattutto dall’idea che lo status quo fosse l’ideale. Sarebbe bastato qualche campione - si diceva- (Chiesa, De Ligt) e il futuro pareva assicurato: nessun altro intervento in difesa, il centrocampo rinnovato sembrava perfetto e davanti ci avrebbe pensato CR7. Invece non è bastato. Locatelli da solo non poteva rivoluzionare un settore confuso, lento e smarrito in quasi tutti i protagonisti, da Bentancur a Rabiot, passando per Arthur fino a Kulusevski. Insomma, la Juve era come un malato che negasse la propria malattia. Qualche antibiotico o una Coppa Italia non potevano essere sufficienti.