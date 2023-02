Il Chelsea batte l'ultimo colpo su un mercato invernale da record. Il club inglese ha acquistato per 121 milioni di euro dal Benfica il centrocampista argentino Enzo Fernandez, classe 2001 ex River Plate. Si tratta del nono rinforzo per l'allenatore Potter, che ha preso il posto di Tuchel a stagione in corso. Soltanto in questo gennaio 2023 il proprietario statunitense Tedd Boehly, che l'anno scorso aveva rilevato il club dal russo Roman Abramovich, ha investito 329,5 milioni di euro sul mercato in entrata. Nello stesso periodo tutte le 20 squadre di Serie A hanno speso in totale 31,22 milioni di euro: meno di un decimo.



LA NOTA DEL BENFICA - In un comunicato inviato alla Securities Market Commission (CMVM) alle 12:13 di questo mercoledì 1 febbraio, Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Chelsea per la cessione di tutti i diritti del giocatore Enzo Fernandez, per una cifra di 121 milioni di euro.

Il Benfica ha anche spiegato che il Chelsea avrà il diritto di trattenere il meccanismo di solidarietà del 3,78% per la successiva distribuzione ai club che hanno partecipato all'allenamento del giocatore.

Inoltre, il Benfica dovrà sostenere spese per servizi di intermediazione pari al 6,56% del valore di vendita detratto dall'importo di solidarietà e dovrà inoltre consegnare al River Plate l'importo corrispondente al 25% del valore di trasferimento detratto dagli importi di solidarietà e servizi di intermediazione.