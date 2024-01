Enzo Raiola: 'Maignan, quale upgrade rispetto a Donnarumma? A 17 anni Gigio ha rifiutato il Real'

Redazione CM

Ospite della trasmissione di Dazn "Croquetas", l'agente Enzo Raiola ha parlato a 360° dei giocatori di cui cura gli interessi: di seguito riportiamo i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni.



DONNARUMMA - "La proprietà non ha voluto aspettare, ci sta, hanno fatto una scelta come noi abbiamo fatto la nostra. Maignan sta facendo molto molto bene ed è titolare anche nella nazionale francese. Un portiere che come primo impatto in Italia ha fatto davvero qualcosa di importante. Però oggi non direi che c'è stato un upgrade al Milan rispetto a Donnarumma... Non voglio esagerare ma Gigio penso che non sia proprio paragonabile in questo momento: è il portiere più forte al mondo, lo dicono tutti i preparatori dei portieri che lo hanno avuto. Per loro Gigio è un talento fuori da qualsiasi portata. Quando lui aveva 17 anni lo voleva il Real Madrid, ha visto la sala trofei dei Blancos e ha detto di no per il Milan".



VAN DE VEN... E IL PISA - "Nel 2019-2020 moltissimi club di proprietà americana mi chiedevano Van de Ven, che ora è al Tottenham, perché al Volendam era già un top per i dati che faceva registrare. In Italia me l'aveva chiesto il Pisa tra i primi, allora lottava per salire in Serie A".



BENNACER - "Avevamo avuto la stessa esperienza di recupero con Bonaventura, in età più avanzata, Ismael è stato eccezionale. Noi lavoriamo molto coi giovani, come anche Donnarumma e Pellegrini della Lazio. Il rinnovo con il Milan è stato fatto dopo pochi mesi da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Bennacer poteva essere già interessante per i grandi club già nel mercato scorso".



BONAVENTURA - "La Fiorentina ha fatto capire a Jack di voler proseguire, ad ora siamo qui ma non lo so. Non ho risposte da dare, alcune situazioni mi hanno fatto un po' cambiare idea. Fino a fine anno sarà a Firenze, ma per ora tutto tace".



STENGS-FIORENTINA - "Non ci è arrivata nessuna comunicazione, non c'è nulla". .



BALOTELLI - "Non è andata bene con Monza e Brescia, in Italia ora tutti pensano che se non è riuscito lì non riuscirà nemmeno altrove. Invece me lo chiedono da tutto il mondo"