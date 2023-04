Il noto agente Enzo Raiola ha concesso una intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha raccontato diversi retroscena curiosi: “Gigio fece questa promessa a Mino: se vinciamo gli Europei, Enzo deve venire in vacanza con me. Nella vacanza a Porto Cervo a un certo punto suona il cellulare di Gigio ed era un numero privato. Risponde la segretaria del presidente Berlusconi e dopo poco arriva la chiamata della compagna del presidente Berlusconi che dice che il presidente aveva saputo che era in Sardegna e voleva invitarlo a passare da lui. Il giorno dopo siamo andati nella villa di Berlusconi e a pranzo ci accoglie con il suo stile: pasta tricolore, piatti della cucina napoletana, la torta tricolore. Ha voluto festeggiare con Gigio la vittoria degli Europei. E il giorno dopo siamo tornati e ci ha fatto fare un giro in barca".