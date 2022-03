Un episodio di razzismo è accaduto nel corso di una partita di Prima Categoria molisana: i giocatori della Lokomotiv Riccia hanno lasciato il campo in segno di protesta.



La gara era valida per il 21° turno del campionato di Prima Categoria in Molise e , ha visto protagoniste i padroni di casa del Sant’Angelo contro il Lokomotiv Riccia. Un giocatore della formazione ospite Lamine Sow, è di origine senegalese e nel corso del primo tempo è stato vittima di insulti di stampo razzista. I suoi compagni di squadra, in segno di solidarietà, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco. La Lokomotiv Riccia ha poi condannato l’accaduto attraverso un comunicato ufficiale.