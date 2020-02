Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, punge Patrick Cutrone. Intervenuto a Milan TV, ha dichiarato: "Il professionista deve esultare anche quando fa gol, ma sicuramente in una situazione così, con una squadra che ti ha dato tanto, potevi evitare di farla. C'è esultanza e esultanza, in quel momento lì vedere Cutrone esultare in questo modo per un rigore dubbio ha fatto strano".