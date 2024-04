Eranio sul Milan: ‘Lopetegui? Ci sono 3 ex Milan meglio di lui’

Stefano Eranio parla a Milannews.it della situazione attuale del Milan:



Stefano Eranio, tiene banco la questione allenatore del Milan. Lopetegui è il favorito

"Mi auguro che il Milan possa ripensare alla scelta, che è importante. specie dopo un anno in cui hanno martellato Pioli. Piuttosto che prendere Lopetegui, con tutto il rispetto, andrei su altri profili che magari conoscono bene l'ambiente Milan".



Quali nomi suggerisce?

"Non capisco perché non si facciano mai i nomi dei Donadoni, degli Evani, dei Rijkaard. Tutti spariti dalla circolazione. Eppure sono allenatori coi fiocchi e almeno alla pari, se non meglio, di Lopetegui. Sono voluti bene, hanno radici rossonere. E sarebbero tutelati dalla tifoseria. Perché prendere una persona che non conosce nel modo più assoluto l'ambiente? Potrei capire se la scelta fosse verso Jurgen Klopp che è un allenatore di livello mondiale e una grandissima persona. Altrimenti non ne vedo il senso".