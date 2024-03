Eredità Agnelli: indagati anche Ginevra e Lapo Elkann, accusa di truffa ai danni dello Stato

Nuovo capitolo nella telenovela legata all'eredità dell'Avvocato Gianni Agnelli. Ieri c'è stato un altro blitz della guardia di finanza per l'inchiesta sulle presunte dichiarazioni fraudolente di Marella Caracciolo relative agli anni 2018 e 2019. Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, nel nuovo decreto di sequestro firmato dal procuratore aggiunto di Torino, Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti, risultano indagati anche Ginevra e Lapo Elkann. Oltre al fratello John, allo storico commercialista della famiglia Gianluca Ferrero e al notaio svizzero che curò l’eredità della vedova di Gianni Agnelli.



NUOVE ACCUSE - In pratica gli investigatori si sono ripresi i documenti che, un minuto prima, avevano restituito, come deciso sabato scorso dal tribunale del Riesame. Sempre secondo il Corriere della Sera, si allargano anche le contestazioni: i magistrati contestano anche il periodo temporale relativo agli anni 2016 e 2017, con importi aumentati; oltre all'ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato, perché con la successione in Svizzera non sarebbero state pagate tasse di successione in Italia.