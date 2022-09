Xavi Simons è il giocatore del mese di agosto per la Eredivisie. Il talentino ex Barcellona e Psg è ormai diventato un giocatore di affidamento e sta rispettando tutte le promesse che il suo talento lasciava intravedere. Nello scorso mese ha chiuso con 6 gol e 2 assist in 4 gare.