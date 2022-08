Era dal 2013 che al Psv non c’era un giocatore così decisivo e così giovane.. Nel 5-2 di ieri al G. A. Eagles il gioiellino olandese ha fatto due gol e un assist; sono tre le tre reti e due i passaggi decisivi da quando è arrivato dal Psg. Erano quasi dieci anni che dalle parti di Eindhoven non vedevano un talento del genere, eppure di giovani di qualità ne sono passati. Ma mai così.- Xavi Simons è un 2003 che dal centrocampo in su può giocare ovunque: regista o mezz’ala, sulla trequarti e anche da seconde punta o esterno d'attacco. Un mix di qualità e duttilità in poco più di 170 cm.- Lui, Simons jr. è innamorato del pallone. Da ragazzino è una star del web, firma un contratto con la Nike e sui social è più popolare di un influencer.: “A nessuno piace dire addio a quella che è stata casa, famiglia e vita”. La vendetta è servita, il tutto con la regia del suo agente Mino Raiola.- A 16 anni cambia vita, radicalmente. Dalla Sagrada Familìa alla Tour Eiffel, dalle giovanili alla prima squadra. A Pochettino basta guardarlo un paio di volte per capire che il ragazzo è pronto. La conferma, nei numeri: sei gol e sei assist in 13 partite con l’Under 19.. Un sogno.- In estate il Psg ha temporeggiato a rinnovargli il contratto in scadenza: il ragazzo - e il suo agente, Mino Raiola - chiedevano un ruolo da protagonista nel Psg del futuro, il club non poteva garantirglielo e così Xavi ha fatto le valigie e se l’è preso da un’altra parte., per un ruolo di primo piano in una squadra che lavora sempre bene con i giovani. Van Nistelrooy ha un talento puro tra le mani, Xavi Simons è in rampa di lancio.