Nel posticipo del turno infrasettimanale di Eredivisie, il PSV Eindhoven batte 3-0 in trasferta il Willem II: apre Malen al 31' con un diagonale ravvicinato dopo un dribbling in area; raddoppia Sadilek al 37' con una beffarda punizione da posizione defilata che ha ingannato il portiere avversario; nella ripresa, sigillo di Bergwijn al 65' dopo una bella triangolazione con Malen.



La squadra allenata da Mark Van Bommel risponde così alla vittoria di ieri dell'Ajax sul Vitesse. I Lancieri e il PSV sono ancora appaiati in testa alla classifica, a quota 80. Alla fine del campionato mancano solo 2 giornate: in caso di arrivo a pari punti, il criterio che decreta la vincitrice è la differenza reti complessiva, che al momento vede in vantaggio l'Ajax (+81 contro +71). ​



Brutto infortunio per il talento del PSV Hirving Lozano: uscito mani sul volto in barella, si teme qualcosa di grave al ginocchio.