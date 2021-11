Che futuro per Christian Eriksen? Il danese dell'Inter sta pensando seriamente al ritorno in campo (L'agente nei giorni scorsi ha dichiarato: "Sta bene ed è in ottima forma") ma non potrà farlo in Italia, dove non sono ammessi atleti con un ​defibrillatore cardioverter impiantabile. E' stato accostato da più parti all'Ajax, ma l'allenatore Ten Hag smentisce: "Non ci abbiamo pensato anche se non siamo lontani dalla pianificazione verso il futuro. Dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà. Siamo nel pieno della stagione e la rosa è ottima, forte e ampia. Quindi al momento non abbiamo bisogno di niente".