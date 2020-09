Incredible insight as @ChrisEriksen8 sits down with Daniel Levy & José Mourinho to discuss a bid from Inter Milan



Watch #AllorNothingSpurs on Prime Video now

"Penso che sia una buona opportunità per me andare all'Inter. E so che ovviamente hanno fatto un'offerta e cose del genere e volevo solo sapere come stava andando". Queste le parole di Christiannegli uffici del boss del, in cui sono entrate le telecamere di Amazon Prime Video per raccontare gli Spurs nel nuovo All or Nothing. Ecco il video dell'incontro.