“Sono arrivato all’Inter per fare la differenza”. Così Christian Eriksen, acquisto invernale dell’Inter, nell’anticipazione dell’intervista che uscirà domani sulla Gazzetta dello Sport. L’ex Tottenham già da bambino seguiva la Serie A, ma a Football Manager non sceglieva l’Inter, ma un’altra squadra italiana: “Mi piaceva Totti, quindi prendevo la Roma. Poi sono diventato grande e mi sono concentrato su me stesso".