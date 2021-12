Intervistato da iFotbollskanalen, Björn Wesström, futuro direttore sportivo dell'Odense, squadra in cui Eriksen è cresciuto e con cui si sta allenando, ha parlato del futuro del centrocampista danese svincolatosi oggi ufficialmente dall'Inter.



"So molto, molto poco. Non è una cosa che conosco, ma so che Michael (Hemmingsen, attuale ds) è più informato. Non ho molto da dire su questa situazione, credo che sia soprattutto Christian a sapere cosa fare del suo futuro. Ovviamente, è un giocatore di livello mondiale".