Christian Eriksen sta tornando sui suoi livelli. Dopo il grande spavento durante l'Europeo, l'ex centrocampista dell'Inter si è rilanciato in Premier League al Brentford ricominciando a incantare tutti. Tanto da attirare l'attenzione di un Newcastle sempre pi ambizioso, che secondo la stampa inglese sta seriamente pensando di fare un tentativo per la prossima stagione. Occhio però, perché sul giocatore che ha il contratto in scadenza il prossimo 31 gennaio, ci sono anche il West Ham e quel Tottenham - di Conte - che lo riprenderebbe volentieri.