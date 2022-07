Christian Eriksen è pronto a ripartire dal Manchester United. In attesa della definizione degli ultimi dettagli e delle visite mediche che porteranno all'ufficialità, il centrocampista danese ha raggiunto un principio di accordo coi Red Devils per firmare un contratto fino a giugno 2025.



L'ex giocatore dell'Inter era tornato in campo lo scorso gennaio con la maglia del Brentford dopo l'inattività di 8 mesi dovuta al problema cardiaco accusato nel match d'esordio della sua nazionale all'ultimo Europeo. Dopo aver valutato diverse proposte arrivate nelle ultime settimane, tra cui anche quella del Tottenham, Eriksen ha deciso di accettare l'offerta del nuovo Manchester United di Erik ten Hag.