L'Inter prova ad anticipare i tempi per portare Eriksen a Milano già nel mercato di gennaio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nelle ultime ora il sogno Eriksen per giugno si è trasformato in suggestione invernale. Dall’Inghilterra insistono a dire che il giocatore ha già scelto l’Inter e che adesso ha aperto all’ipotesi di lasciare subito il Tottenham. Secondo i media inglesi il Manchester United avrebbe trovato l’intesa con gli Spurs per 20 milioni di sterline (23 milioni di euro) ma Eriksen avrebbe rifiutato il passaggio all’Old Trafford. L’ipotesi Inter è più stimolante. Nuovo Paese, nuovo step di crescita, stessi obiettivi: non porsi limiti”.