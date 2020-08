Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha partecipato a un'intervista dai contorni inediti, organizzata dallo sponsor Lenovo e condotta da un tifoso irlandese. "Qual è il mio primo ricordo del calcio italiano? Credo che il primo ricordo chiaro sia probabilmente Ronaldo con la maglia dell'Inter, confrontando ciò che ha fatto dal suo arrivo in Italia con quello che ha mostrato in precedenza".



Eriksen ha parlato poi di alcuni suoi compagni di squadra: "Penso ci sia qualche personaggio, però non mancano mai episodi con Barella, Bastoni e Biraghi. Direi loro tre. Soprattutto Barella e Biraghi, che discutono sempre tra loro. Ce n'è sempre una, credo siano loro i nostri burloni. Barella mi fa anche venire crisi cardiache, prende sempre un cartellino giallo in partita!".