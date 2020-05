Ancora riserva? O addirittura sul mercato? Attorno a Christian Eriksen circolano voci, scenari di ogni tipo per via di un inizio in nerazzurro non all'altezza delle attese. Neanche negativo, perché l'Inter è convinta di aver preso un giocatore importante e alcuni lampi della sua classe si sono visti; rimane l'equivoco tattico e la collocazione migliore da trovare, ma le voci straniere su offerte o simili vengono fermamente rispedite al mittente. L'Inter non si priverà di Eriksen, non ci pensa neanche lontanamente, anche a fronte di eventuali offerte superiori ai 40 milioni di euro che raddoppierebbero la cifra spesa tre mesi fa per averlo dal Tottenham.



Anzi, c'è di più: Antonio Conte non è uno che si arrende facilmente ai giudizi, sentire che Eriksen non possa rientrare nelle sue idee di calcio quasi lo stimola. Ha deciso da tempo di lavorare con forza sul danese, di inserirlo al meglio tatticamente in vista dell'eventuale finale di stagione e soprattutto della prossima annata. Vuole Christian da protagonista nella sua Inter versione 2020/2021, mezz'ala offensiva e seconda punta all'occorrenza. Un'arma e non una riserva, di certo non un giocatore considerabile sul mercato. In un'estate di scambi e sorprese, non c'è da aspettarsene sul fronte Eriksen: l'Inter gli concede tempo e sa bene che il meglio deve ancora venire dopo questa surreale situazione in cui si è ritrovato anche lui.