Osservando, spesso impassibile anche di fronte ai crolli dell’Inter, ci è tornato in mente un altro campione arrivato dal Nord in nerazzurro ‘a miracol mostrare’ e poi sbolognato come fosse un mezzo bidone:, in quel di Pinzolo. Si era unito in ritardo al gruppo perché veniva daiLa squadra cheaveva costruito e affidato aera piena di ambizioni, tra gli altri era stato acquistato, il portiere della nostra Nazionale finalista in Usa, il quale avrebbe sostituito il simbolo (un po’ invecchiato). Ma molto ovviamente si confidava in(che però allora i nostri club vincevano con frequenza, non come oggi, tanto che quel traguardo non era ritenuto così appagante).Di Bergkamp ci colpì proprio questo:dello sguardo e dei comportamenti;, quasi altezzoso;che lo aveva accolto come un re e di integrarsi in un gruppo che aveva gente di personalità () e ragazzi vivaci (). L’olandese sembrava non facesse parte di tutto ciò e probabilmente il suo modo di fare incise sul rendimento, che in quella seconda stagione fu disastroso: in campionato segnò la miseria di due gol e. Ormai era diventato per moltie l’ambiente si era spaccato tra chi lo accusava (i più) e chi gli attribuiva attenuanti (pochissimi). La sua cessione venne vissuta come una reciproca liberazione., un campione con colpi straordinari, come aveva dimostrato prima di arrivare a Milano e come avrebbe ribadito in seguito. Nell’Inter non riuscì a inserirsi e fu davvero un peccato non aver goduto anche in Italia della sua classe.e il suo atteggiamento - così distante da tutto quello che lo circonda - avvalora questo timore.. Tocca all’Inter impedire che il campione danese venga presto messo in un angolo come accadde 25 anni fa a un altro tacchino freddo:@steagresti