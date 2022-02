Chi tifa Christian Eriksen non perde mai. Il centrocampista danese sorride e torna in campo. Anzi, tornerà.. Tutto vero, a confermarlo è stato l'allenatore del club inglese Thomas Frank: "Christian sarà della squadra e domani scenderà in campo. E' un grande giorno per tutti, specialmente per lui e perla sua famiglia".- Emozione a mille, la seconda vita di Eriksen inizia al Community Stadium di Londra. A 20 km dallo stadio del Tottenham dove nel settembre 2013 era sbarcato per presentarsi al grande calcio. Gol assist, e giocate da campione. Christian Eriksen è un top player. Ieri come oggi, perché il daneseDetto, fatto.- Christan è andato oltre il malore, domani tornerà in campo e a sorridere sarà anche l'Inter, rimasta legata al centrocampista che a gennaio ha giocato dal gennaio 2020 fino a quella gara dell'Europeo che ha rischiato di trasformarsi in un dramma.. Dopo quel giorno e diversi controlli, a Christian è stato installato un defibrillatore cardiaco che - per regolamento della Serie A - gli ha impedito di continuare la carriera con l'Inter. Risoluzione del contratto e nuova vita al Brantford, presentazione, sorrisi e l'annuncio più bello: "Eriksen scenderà in campo".