Dopo la firma con il Brentford, l'ex interista Christian Eriksen aspetta il debutto con la nuova maglia: "Spero che non passi molto tempo prima di scendere in campo, non ho nessun tipo di ansia. Mi fido dei medici e del mio cuore, sto bene e sono venuto qui per giocare di nuovo in Premier League. Gli obiettivi sono prima la salvezza col Brentford e poi il Mondiale in Qatar con la Danimarca".