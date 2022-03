288 days since his last Denmark appearance;

497 days since his last Denmark goal;

3,248 days since his last goal at the Amsterdam Arena. pic.twitter.com/70aRH35aCm — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) March 26, 2022

il 30enne centrocampista danese entra dalla panchina all'inizio del secondo tempo e ci mette due minuti per andare a segno, girando sotto all'incrocio dei pali con un destro di prima intenzione un cross rasoterra di Skov Olsen (ex Bologna). Rendendo vani i disperati tentativi di salvataggio da parte dell'interista Dumfries e dello juventino De Ligt. E facendo gioire tutta la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove era esploso ai tempi dell'Ajax prima di trasferirsi al Tottenham. Per la cronaca i padroni di casa hanno vinto 4-2.nella domenica della festa-scudetto. Poi il fattaccio agli Europei, con. Dopo il ricovero in ospedale e l'intervento chirurgico al cuore con l'innesto di un pacemaker, non ottiene l'idoneità per poter giocare in Italia. Così lo scorso 17 dicembre. Esordisce nel club inglese il 26 febbraio entrando dalla panchina contro il Newcastle, poi gioca per tutti i 90 minuti sia sul campo del Norwich che in casa col Burnley. Prende il Covid e salta la trasferta di Leicester, ma guarisce in tempo per rispondere alla convocazione del ct Hjulmand. Ora il