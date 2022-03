Tornare nello stadio del dramma per chiudere il cerchio ed esorcizzare una volta per tutte il ricordo del giorno più brutto della sua vita.e da quelle immagini delche nessuno può dimenticare:, immediato l'intervento in aiuto dei compagni, degli avversari e dei medici,. Attimi drammatici che hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso, fino all'uscita dal campo in barella con quel pollice alzato a rassicurare tutti: "".Poi il calvario, l'introduzione di un defibrillatore interno e la lunga ripresa. E il fatidico dubbio:, per le stringenti misure italiane in tema sicurezza,: un ritorno trionfale che lo ha portato a segnare nel suo nuovo 'debutto' contro l'Olanda.E' contro la, tuttavia, che è arrivata la reale chiusura del cerchio., di nuovo nel teatro di quei terribili momenti. Ma questa volta non ci sono lacrime o espressioni di terrore, solo il grande abbraccio di tutte le persone in campo e sulle tribune. Eriksen è in campo, dal primo minuto e da capitano, tra gli applausi di compagni e avversari e lo striscione dei tifosi: "", non servono altre parole.Al 57' Eriksen prende palla al limite e scaraventa il pallone in porta, è la seconda rete consecutiva dopo quella all'Olanda. Ora si è lasciato tutto alle spalle, ma non chiamatela rinascita: citando lo stesso trequartista, "è solo la carriera che continua".