Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.

Sono 23 i convocati del ct dellaHjulmand in vista del doppio incontro che vedrà la selezione danese affrontare l'Olanda e la Serbia. Torna fra i convocati per la prima volta dopo il problema cardiaco accusato in campo durante gli ultimi Europei, Christian Eriksen.Ecco l'elenco completo