Ancora una settimana di tempo ed il calcio mercato estivo chiuderà definitivamente i battenti. Ad oggi ci sono ancora numerosi giocatori altolocati, definibili campioni o campionissimi, che vivono situazioni da separati in casa. Tra questi ciecherei anche Christian Eriksen, talentuoso centrocampista danese in forza al Tottenham. Il giocatore va dicendo dall’inizio dell’estate di ritenere conclusa la propria esperienza con la maglia degli Spurs e, complice un contratto in scadenza al 30 giugno 2020, gradirebbe trasferirsi subito altrove. Ad oggi però Pochettino, manager dei londinesi, fa orecchie da mercate: il tecnico è convinto che, alla fine, il giocatore rinnoverà il contratto. Dopo aver rifiutato una proposta di 11 milioni di euro stagionali, Eriksen ha iniziato in panchina la sfida tra Tottenham e Newcastle entrato in campo al 62’ per sostituire Kyle Walker-Peters. Il suo ingresso però non ha cambiato l’esito del match vinto dai Magpies per 1 a 0. Ora, a pochi giorni dalla fine del mercato, la stampa spagnola parla di un interessamento sempre vivo da parte del Real Madrid pronto ad accogliere il giocatore fino all’ultimo secondo disponibile. Non è un mistero che il centrocampista danese piaccia molto anche alla Juve. In questo caso però la società bianconera preferirebbe ingaggiare il giocatore a parametro zero sfruttando la prossima scadenza di contratto.