Meno di un anno. E' quanto è durata l'avventura di Christian Eriksen con l'Inter. Le parole di Marotta prima della sfida con l'Hellas Verona hanno certificato quello che tutti sanno da almeno un paio di mesi,Perché Zhang, che meno di dodici mesi fa ha autorizzato un investimento da 20 milioni di euro per prenderlo a sei mesi dalla sua scadenza con il Tottenham,. Vuole monetizzare o almeno non ci vuole perdere.Ciò significa, in assenza di offerte convincenti in un'epoca di oggettive difficoltà economiche per colpa della pandemia coronavirus, utilizzare il suo cartellino come contropartita.. Nessuno dei due club vuole pagare 20 milioni di euro, la pista scambi è quellla, a oggi, più probabile. L'Arsenal ha Xhaka, gradito a Conte, il Psg (che inizialmente l'aveva chiesto in prestito con diritto di riscatto, come fatto in estate con Florenzi e Kean) Paredes,Un'altra ipotesi, con percentuali meno alte,Il centrocampista classe 1997 arrivato in estate dall'Ajax per 39 milioni di euro più bonus non è una prima scelta di Solskjaer, che fin qui gli ha concesso solo 693', considerando tutte le competizioni. Al di là delle smentite potrebbe partire, l'Inter è interessata ma anche in questo caso si parte da pareri diversi riguardo al costo dei cartellini.