Il suo profilo instagram sta letteralmente esplodendo con una crescita di contatti fenomenale nel corso degli ultimi due anni. Oggi ha raggiunto quota 267mila follower e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Erin Willerton, di mestiere fa la modella, ma è balzata agli onori della cronaca già da tempo in quanto sorella dell'ex Miss Gran Bretagna Amy Willerton.



In passato ha fatto discutere per delle stories pubblicate sul proprio profilo instagram che hanno fatto il giro del web. Ha infatti postato video di diverse ragazze nude sulle piste da sci durante una sua vacanza in Francia. Ma è il rapporto con il fratello disabile Ross (più volte vittima di bullismo) a renderla più vicina alla gente comune. Per comunicare con lui ha imparato il linguaggio dei segni e dopo essere comparsa sulla nota rivista di costumi da bagna, Sports Illustrated, devolve puntualmente in beneficenza il ricavato di diversi suoi scatti. Scatti che puntualmente lasciano senza fiato, come quelli della nostra gallery.