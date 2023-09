L'Inter è sempre nel cuore di Erjona Sulejmani. La bellissima modella albanese e storia ex di Blerim Dzemaili non perde occasione per festeggiare le vittorie dei nerazzurri nonostante il figlio sia oggi un giocatore del Milan. E il derby vinto 5-1 Erjona lo ha festeggiato con un bel viaggio in macchina cantando Pazza Inter Amala con tanto di stemma nerazzurro postato sui social. Eccola nella nostra gallery.