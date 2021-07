La storia d'amore con Blerim Dzemaili è finita da tempo e oggi nel cuore dic'è spazio solo per il loro figlio e per Alessandro Basciano che oggi ha preso il posto del centrocampista svizzero.La bellissima modella albanese si dichiara sempre più "in love" sui social dove però continua a riscuotere successo per i suoi scatti più sexy in cui, in bikini, ha mostrato a tutti la sua "abbronzatura perfetta". Scorri le sue foto nella nostra gallery.