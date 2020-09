Il primo test in uno stadio di Serie A verrà fatto questo pomeriggio, all’ora delle corride in Spagna (17.30), quando al Tardini scenderanno in campo, per una gara amichevole, il Parma e l’Empoli.. Un evento che, in uno stadio di una società di Serie A, non si realizzava dai mesi in cui era stato decretato il lockdown anche per il mondo del calcio e al quale certamente ne seguiranno altri semmai la Juventus e l’Atalanta (prime richiedenti ufficiali) otterranno il placet per riaprire alla gente i loro impianti sportivi.