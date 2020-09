"​Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato". Con questo messaggio,ieri ha voluto smuovere ancora le acque. Dopo essersi allenato a parte, un'altra bordata. Perché, così lo racconta chi lo conosce bene e lo vive ogni giorno. Si sente messo alla porta all'improvviso da un club cui ha dato tutto, nella maniera peggiore possibile., è stata la società a farlo fuori e pretende il pagamento completo. Questo c'è dietro il suo messaggio, un Suarez irritato e pronto a ripartire altrove con laper prenderlo, in corsa con Dzeko.SERENITA' PASSAPORTO - Mentre Luis è nero per il trattamento riservatogli dal Barcellona,. La convinzione di chi assiste Suarez è che la questione si possa risolvere nei prossimi giorni, in ogni caso. Tutto verte attorno alla questione Barça-giocatore, perché il contratto in bianconero è virtualmente pronto (questo varrebbe eventualmente anche per Dzeko) ma liberarsi è un'altra questione, il braccio di ferro col club blaugrana è in corso. Con la Juve in attesa ma operativa, pronta per regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo.