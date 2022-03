La Federcalcio russa farà ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione presa da Fifa e Uefa di rimuovere le nazionali russe dalla partecipazione alle competizioni internazionali: "Riteniamo che siano stati violati i diritti fondamentali della RFU come membro della Fifa e Uefa, incluso il diritto a partecipare alle competizioni", si legge nel comunicato. Per garantire la possibilità della partecipazione delle squadre russe alle prossime partite in programma, la RFU insisterà su una procedura accelerata per l'esame del caso.