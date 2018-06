Soltanto pochi giorni fa dalla Turchia si era diffusa una voce piuttosto decisa:venivano dipinte come due delle società maggiormente interessate al trequartista dell'Emre, grande protagonista in Süper Lig con 14 gol e 10 assist giocando largo a sinistra alle spalle dell'unica punta nel 4-2-3-1 di Mesut Bakkal. Addirittura i media locali parlavano già di un'offerta ufficiale proveniente da Genova, sponda blucerchiata , per il calciatore classe 1992.Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.com in realtà né la Samp né l'Udinese sarebbero realmente prossime ad accaparrarsi il calciatore turco. Su Akbaba - come aveva rivelato a suo tempo l'agente - si stavano muovendo con decisione i club di Istanbul. Ora il giocatore sarebbe particolarmente vicino al, ad un passo dall'acquisto dell'ex Antalyasport, considerato uno dei più interessanti prospetti del campionato turco.