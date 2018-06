Il nome Emre Akbaba probabilmente non dirà molto ai tifosi della Sampdoria, ma in Turchia ne sono certi: il club blucerchiato si starebbe muovendo in maniera piuttosto decisa per il trequartista classe 1992 di proprietà dell'Alanyaspor, squadra militante nella Super Lig. Akbaba ha vissuto una stagione da assoluto protagonista, con numeri di tutto rispetto: 14 gol e ben 10 assist spalmati su 32 presenze complessive.



Secondo i media locali, l'interesse della Samp per il giocatore nato in Francia sarebbe concreto: addirittura, da Corte Lambruschini avrebbero già presentato un'offerta ufficiale per il calciatore, e nei prossimi giorni gli uomini mercato doriani avrebbero programmato un viaggio in Turchia per approfondire i discorsi con l'Alanyaspor. In Serie A è forte la concorrenza dell'Udinese, perchè anche i bianconeri avrebbero già presentato una proposta per il fantasista.



L'agente di Akbaba, Aydin Doganay, ha commentato anche l'interesse di svariate altre squadre per il suo assistito: "I club di Istanbul sono molto interessati, ma per il momento non abbiamo ancora l'accordo con alcun club. Akbaba adesso è con la Nazionale - ha detto il procuratore - e ci servirà del tempo per capire come muoverci". Parole interlocutorie, che non dovrebbero spaventare la Samp, piombata sul giocatore cresciuto nell'Antalyaspor.