I tempi stringono, il futuro della Sampdoria resta appeso ad un filo, con lo spettro del fallimento da una parte e la corsa a due tra il gruppo Barnaba da una parte e il tandem formato da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani dall'altra. Ogni giorno emergono dettagli ulteriori della vicenda, che ora avrebbe conosciuto un nuovo sviluppo sulla sponda londinese Manfredi/Radrizzani.



NUOVA OFFERTA - Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.com proprio ieri infatti è stata inoltrata una nuova offerta vincolante per l'acquisto della Sampdoria, che viene descritta come ulteriormente favorevole nei confronti dei creditori. A proposito dell'offerta, giova ricordare come a presentarla sia stato fisicamente Gestio Capital, il Multy-Family Office londinese fondato proprio da Manfredi nel 2012.



CONTATTI - Proprio Gestio Capital tramite Manfredi sarebbe attualmente al lavoro sull'operazione. Inoltre i due imprenditori, soci nell'affare Sampdoria, avrebbero anche già preso contatti con il trustee Gianluca Vidal e con la classe di creditori chirografari, cioè coloro i quali non godono di prelazione.