Dopo all'affare in dirittura d'arrivo per Harroui, la Sampdoria e il Sassuolo potrebbero lavorare anche su un altro giocatore attualmente di proprietà dei neroverdi. Si tratta di Kaan Ayhan, difensore centrale classe 1994 nato in Germania ma di nazionalità turca. Viste le difficoltà per individuare un profilo alternativo a Dragovic, i blucerchiati starebbero seguendo anche l'ex Schalke.



Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com la Samp avrebbe sondato il giocatore, ovviamente con la formula del prestito e non dell'acquisto a titolo definitivo. Ayhan, pagato a suo tempo 7 milioni dal Sassuolo, che lo prelevò dal Dusseldorf nell'estate 2020, ha lo stesso agente dell'ex blucerchiato Chabot (EMG Mundial) e ciò potrebbe facilitare l'operazione.