La Sampdoria è pronta a chiudere un altro colpo per quanto riguarda il mercato in entrata. Il profilo è quello di un calciatore che piace molto al direttore sportivo Carlo Osti, ossia quello del terzino destro del Chievo Fabio Depaoli. Il laterale nato a Riva del Garda e cresciuto nelle giovanili gialloblù è un pallino del dirigente doriano, che stava per portarlo a Genova già a gennaio.



Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.com l'operazione sarebbe ormai avviata alla chiusura, con Depaoli pronto ad abbracciare il progetto doriano. La meta avrebbe il gradimento del ragazzo, dovrebbero esserci ancora alcuni piccoli dettagli da limare per quanto riguarda il prezzo del calciatore (il Chievo chiede circa 7 milioni, la Samp offre una cifra più bassa e la possibilità di inserire qualche contropartita o prestito) ma l'intesa sembra ormai questione di giorni.