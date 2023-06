L’orgoglio prevale sulla delusione. L’Inter ha visto sgretolarsi il sogno Champions, ma dopo una partita in cui ha saputo mettere alle corde il City, come nessuno in Europa aveva fatto. Allo stadio Ataturk di Istanbul è arrivata la certificazione più lieta: questa squadra ha le carte in regola per fare la voce grossa anche il prossimo anno, a patto che si lavori bene sul mercato. E questo non è un dettaglio, perché la prossima sarà la sessione estiva più complessa degli ultimi dieci anni, ma dopo tutto quello che hanno passato in viale della Liberazione, non manca l’esperienza per affrontare anche questa.



IL SUMMIT - Adesso però ci saranno un paio di giorni di meritato riposo, poi si inizierà a programmare la prossima stagione e lo si farà a partire dall’allenatore. A metà settimana, infatti, è previsto il vertice con Simone Inzaghi. Si parlerà di rinnovo e di mercato, cercando di far coincidere le esigenze di tutti. La finale di Champions è stata una vetrina importante, da lì il club dovrà ripartire.