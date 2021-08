Radu Dragusin è pronto a lasciare la Juventus e il Cagliari può rappresentare una soluzione per favorire la crescita del difensore centrale classe 2002. Fresco di rinnovo fino al 2025, secondo quanto appreso da calciomercato.com il calciatore rumeno è entrato nel mirino del club rossoblù, disposto a proporre ai bianconeri una formula che gli consenta di mantenere il controllo sul cartellino.



Dragusin, accostato in passato anche anche al Sassuolo e ad alcuni club stranieri prima del suo prolungamento con la Juve, si trasferirebbe al Cagliari con la formula del prestito. La dirigenza bianconera e Allegri credono molto nelle prospettive di crescita del ragazzo, che nella scorsa stagione, agli ordini di Pirlo, ha avuto modo di debuttare in Serie A, Coppa Italia e Champions League.