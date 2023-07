Il colpo a sorpresa del Milan per l'attacco è in realtà un vecchio pallino mai uscito del tutto dai radar degli uomini mercato rossoneri: secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, infatti i rossoneri hanno concluso l'acquisto dal Salisburgo di Noah Okafor. L'arrivo in Italia dell'attaccante classe 2000, nazionale svizzero di origini nigeriane e in forza alla formazione austriaca dal gennaio 2020 dopo gli inizi con la maglia del Basilea, è previsto per la giornata di domani.



seguono i dettagli...