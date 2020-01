Nell'incontro andato in scena oggi con l'agente portoghese Bruno Carvalho, il Milan ha parlato del futuro del centrocampista classe '99 del Benfica Florentino Luis. Già cercato in passato dal club rossonero, il talento portoghese è sotto contratto fino a giugno 2024 e ha una clausola rescissoria molto alta (superiore ai 100 milioni di euro), ma i rossoneri hanno inoltrato una proposta di prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto.



Un'operazione che si preannuncia difficile, considerata la concorrenza a livello europeo per Florentino - accostato in passato anche al Manchester City - e le pretese economiche del Benfica.