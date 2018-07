Il mercato del Milan non si ferma e prosegue a ritmi spediti a prescindere da quella che potrà essere la scelta finale sulla questione societaria. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli si sta muovendo su più fronti sia per quanto riguarda questioni di natura tecnica come la possibilità di creare la seconda squadra rossonera, sia per le manovre di rafforzamento della squadra a disposizione di Gennaro Gattuso. In quest'ottica il nome più caldo resta quello di Simone Zaza in uscita dal Valencia e per cui il ds rossonero si sta muovendo con forza.



MIRABELLI A ROMA - Mirabelli era oggi a Roma per discutere proprio della possibilità di creare e iscrivere nel campionato di Serie C una seconda squadra. Il Milan è sicuramente fra i club più interessati a questa opportunità, ma il viaggio nella Capitale è servito al ds rossonero anche per riaggiornare lo stato della trattativa per portare Zaza a Milano.



INCONTRO CON L'AGENTE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Mirabelli ha infatti incontrato a Roma Beppe Bozzo, l'agente incaricato dalla famiglia di Zaza come intermediario per trattare il suo addio al Valencia. Nel corso del summit il procuratore ha ribadito come la volontà dell'attaccante sia quella di aspettare il Milan e, per questo, ha rifiutato una ricca proposta dalla Cina arrivatagli da parte del Tianjin Quanjian. L'accordo col giocatore è totale tanto che per lui è già pronto un contratto di 4 anni.



SERVE PRIMA CEDERE - Se Zaza ha ribadito la volontà di aspettare i rossoneri il Milan ha però ribadito come, per poter convincere il Valencia alla cessione serva prima vendere. Il club spagnolo chiede almeno 20 milioni, ma aprirebbe a un prestito con obbligo di riscatto e per questo il Milan sta provando a vendere a stretto giro di posta almeno uno degli esuberi nel reparto d'attacco con Kalinic e Bacca individuati come candidati ideali. Zaza vuole il Milan e il Milan vuole Zaza, ma prima serve una cessione.