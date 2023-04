Ladellaè iniziata e proseguita nel segno della continuità, sia nella scelta dei player che nei successivi risultati ottenuti. I granata, infatti, sono stati uno dei pochi team a confermare in blocco il parco giocatori scelti nell’edizione precedente chiusa con un ottimo terzo posto finale. La punta di diamante del roster è il talento, settimo nel ranking europeo lo scorso anno e confermato all’interno del team granata: continuità, appunto, come la qualificazione alleottenuta per il secondo anno consecutivo. La fase finale della eSerie A, prevista per il 18 e 19 aprile a Lecce, vedrà scontrarsi le migliori otto squadre della competizione che andranno a caccia del titolo di Campione d’Italia. Oltre alla Salernitana, saranno presenti anche Hellas Verona, Lecce, Juventus, Monza, Sampdoria, Spezia e Bologna.< >.Nel corso dei Playoff i granata hanno rischiato l’eliminazione ai rigori per mano dell’Udinese Esports di Mattia “Wruist” Condello, tra le sorprese del torneo. Adesso ad attendere la Salernitana Esports c’è lacon, altro outsider del torneo: < >.Alle Final Eight, Montanini partirà dalsenza la possibilità di sbagliare: alla prima sconfitta, infatti, arriverà l’eliminazione.. I due player si sono scontrati in più occasioni nel corso della stagione competitiva delle FIFA Global Series e in molteplici occasioni la vittoria è andata proprio a Montaxer. L’ultima in ordine di tempo è arrivata durante la eChampions League, prima della rivincita del player giallorosso. Una rivalità, tra i due, che si alterna alla collaborazione di quando entrambi indossano la maglia azzurra della eNazionale italiana di FIFA: < >.Con lai due player azzurri (insieme a, player di) hanno conquistato il primo obiettivo stagionale, la qualificazione ai. Si tratta dell’evento che darà accesso alla(il mondiale dedicato alle nazionali), evento che lo scorso anno ha visto l’esclusione di Montaxer per scelta del coach. < >.Per il ventiduenne la settimana competitiva non si chiuderà con la eSerie A. Sabato 22 e domenica 23, infatti, si disputerà la fase ad eliminazione diretta della: un’occasione per lanciarsi in una nuova sfida, in caso di vittoria del torneo nazionale, o per voltare pagina dopo la delusione. < >.Passando alla parte pratica della competizione su FIFA, Montaxer ci sorprende quando viene chiamato a scegliere un giocatore che reputa imprescindibile nel suo undici iniziale: < >, conclude il player granata.