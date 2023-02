Prosegue la terza edizione della, che tra martedì 14 e mercoledì 15 febbraio ha visto disputarsi l’andata del. Nella prima parte della competizione, che prende il nome di, i 14 club partecipanti sono stati divisi in due raggruppamenti da 7, all’interno dei quali si sfideranno in un girone all’italiana con match di andata e ritorno.Dopo aver visto la Fiorentina Esport imporsi nell’andata del Girone A,(17 reti in appena 6 partite), imponendosi su avversari ben più affermati.Segue in seconda posizione, a tre punti di distanza la. Mattia “Flokox” Smania e Lorenzo “JollyRoger” Mina, entrambi al debutto nella competizione, finiscono per perdere soltanto un match nel corso dei due giorni, proprio contro l’Empoli.Una sola sconfitta anche per campione in carica, passato tra le file del. Il team salentino chiude così a pari punti con la Cremonese, ma al terzo posto in virtù della sconfitta di misura per 3-2 nel match con i grigiorossi.La, rappresentata da Danilo “Danipitbull” Pinto (vincitore della prima edizione del torneo) e Fabio DenuzzoI bianconeri, tra le grandi novità della manifestazione, cadono contro Cremonese e Lecce finendo proprio alle spalle delle due. In vista delle gare di ritorno l’esperienza dei player bianconeri assumerà grande importanza, quando le gare saranno decisive per evitare il Loser Bracket.Chiudono in quinta e sesta posizione. I bianconeri, dopo aver chiuso la prima giornata con un solo punto conquistato, provano a reagire nei match finali venendo fermati però dal team granata: l’unica vittoria di Francesco “Virgil” Allocca arriva nell’ultima gara in programma, permettendo al Torino di portarsi in vantaggio negli scontri diretti.Fatica ad imporsi lo, che nel corso delle sei gare raccoglie solo 2 punti e conclude all’ultimo posto in classifica. Tutto ancora aperto però, con il girone di ritorno che metterà in palio 18 punti, anche se sarà necessario un approccio diverso per invertire la rotta.Nel mese di marzo la Regular Season della eSerie A arriverà alla sua conclusione: le squadre si daranno battaglia negli ultimi incontri per avere un percorso favorevole nel corso dei Playoff. Le prime quattro classificate, infatti, accederanno al Winner Bracket, mentre le restanti saranno costrette a passare dalla Fase Eliminatoria per tentare di rimanere in corsa e raggiungere il Loser.