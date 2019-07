Capitolo esoneri, gli allenatori delle squadre neo promosse sono quelli più in bilico: i primi a rischiare il posto sono Liverani del Lecce e Juric del Verona, entrambi a 3.00, seguiti da Corini del Brescia, a 3.50. Occhio però a Montella della Fiorentina, a 4.00. Incognita Fonseca per la Roma, l’esonero del mister portoghese nell’anno è proposto a 5.00. Alla stessa quota anche Giampaolo del Milan. A proposito di allenatori, la novità di quest’anno è che potranno vedersi sventolare in faccia cartellini gialli e rossi, ecco allora che si punta anche sul primo mister espulso in stagione: gli indiziati sono due, Juric e Mazzarri, a 12.00.